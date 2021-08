Fra le certificazioni FIMI di questo lunedì 2 agosto c'è anche il quarto Platino dei Måneskin e della loro hit planetaria Zitti e buoni. Questo (ennesimo) successo arriva dopo la brutta notizia dell'annullamento del concerto in Belgio per un problema di salute del batterista Ethan. "Ha una tendinite alle mani e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare, sta bene e sta riposando ma ha bisogno di una pausa senza suonare", fa sapere la band capitanata da Damiano.