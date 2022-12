Pinguini Tattici Nucleari: “Vogliamo essere i Javier Zanetti della musica”

La band ha annunciato la tournée mostrandosi su una panchina, all’interno di uno stadio, come dei veri e propri calciatori: ma quali sarebbero i loro ruoli in campo? “Siamo perfetti per il calcetto, perché siamo in 6: uno fa l’allenatore e gli altri stanno in campo”, inizia Nicola Buttafuoco. “Credo che l’allenatore possa essere Riccardo, perché è anche quello che dice le cose con più impeto”. Alla richiesta di Simone di giocare in difesa, allora il chitarrista presenta la squadra ideale: “Elio in porta, perché storicamente è sempre stato portiere. Simone difensore, perché è uno di quelli che sta dietro però, quando arriva qualcuno, fa il tackle e riesce a recuperare palla. Io e Matteo possiamo essere dei buoni centrocampisti che impostano il gioco. E poi quello che fa gli assoli, quello decisivo che te la butta in porta quando deve, è il signor Lorenzo Pasini”. Interpellato alla fine, però, lui non è convintissimo della scelta: “Quando giocavo a calcio, in realtà, tiravo di punta… quindi non so se è una fiducia ben riposta”, ha scherzato Lorenzo.