Pinguini Tattici Nucleari verso gli stadi: ecco il consiglio di Laura Pausini

Erano stati i primi a esibirsi l’anno scorso e a inaugurare RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO. Nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari ritornano in Piazza Duomo a Milano, dopo nuovi successi, con un singolo appena pubblicato e un tour al via che sta per portarli per la prima volta negli stadi italiani. Tra strane emoji e “giudizi culinari”, Riccardo Zanotti e compagni ci svelano anche il consiglio di un’esperta di stadi come Laura Pausini.