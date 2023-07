Pinguini Tattici Nucleari: tutte le emozioni della loro prima volta a San Siro

Quello di San Siro, prima tappa ufficiale di un lungo tour in cui si moltiplicano i sold out, è uno show che attraversa la storia del gruppo, partita con la gavetta nei locali di Bergamo e che oggi parla invece di oltre mezzo milioni di biglietti venduti per gli stadi. Due ore abbondanti di uno spettacolo dal vivo che gli stessi Pinguini avevano promesso come “denso”, ma che forse è riuscito a superare anche qualsiasi aspettativa: “Non avevo mai pensato di riempire un posto speciale come San Siro... figuratevi un tour!”, dice infatti il cantante, Riccardo Zanotti, poco dopo aver cantato “Zen”, il brano che è stato accuratamente scelto per aprire una scaletta di brani che il pubblico sa a memoria. “È il sunto di quel che rappresenta l'ultimo disco per noi: la ricerca di equilibrio nel mondo”, avevano anticipato i Pinguini, nella conferenza che ha preceduto il live. “Si parte da lì perché l’importante, per un musicista, è non perdere la sua autenticità”.