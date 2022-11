Pinguini Tattici Nucleari: Ricordi al top da 6 settimane. E non è Fake News

FAKE NEWS. E’ questo il titolo del nuovo album, in uscita venerdì 2 dicembre 2022 e già preordinabile online. Il disco, oltre a una sorpresa ancora da svelare, avrà quattro copertine differenti, ognuna di queste racconterà una fake news diversa, tutte scritte da veri giornalisti che si sono prestati per l’iniziativa. Tra le bufale non manca quello dello scioglimento della band: “Qualcuno quest’estate pensava che fosse vero” chiosa il cantante Riccardo Zanotti in alcune Storie di Instagram in cui risponde alle domande dei fan.