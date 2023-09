Pinguini Tattici Nucleari, nuovo tour dopo Campovolo. Date, città e biglietti

“Non perdiamoci mica di vista” è la promessa che i Pinguini avevano fatto davanti agli 80mila fan presenti alla RCF Arena nella festa di fine tournée negli stadi. Ora sono arrivati 22 nuovi show in 11 città d’Italia: si parte ad aprile 2024, le prevendite dei biglietti scattano lunedì 11 settembre dalle ore 10. “Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della narrazione, ma ne parleremo più avanti! Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo”, ha scritto la band guidata da Riccardo Zanotti.