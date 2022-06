Pinguini Tattici Nucleari: nuovi sold out per il Dove eravamo rimasti Tour

Il cantante Riccardo Zanotti ha annunciato in un video sui social network: “Alla fine è successo. Siamo sold out a Bergamo, Genova e addirittura all’Arena di Verona. Quindi, grazie grazie grazie”. I live in questione sono in programma rispettivamente il 22 e il 26 luglio e l'8 agosto. Questi sold out del “Dove eravamo rimasti Tour” si aggiungono ai precedenti già annunciati.