Pinguini Tattici Nucleari: la festa per la fine delle prove del tour

Il primo tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari prenderà il via il 7 luglio da Mestre, conta in tutto 11 tappe e terminerà il 9 settembre con una serata speciale alla RCF Arena di Reggio Emilia. Lo scorso 20 maggio, il gruppo ci ha dato un piccolo assaggio del suo entusiasmo sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in piazza del Duomo a Milano.