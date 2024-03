Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2025 e nuova musica nei prossimi mesi

La serie di nuovi concerti si chiamerà Hello World come “la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma”. “Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output”, hanno spiegato in un post su Instagram i PTN. “Nascere è un po’ come dire ‘ciao’ al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta”, ha proseguito. “Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025”, hanno aggiunto per poi garantire che tutto “sarà un bel viaggio”.