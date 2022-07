Pinguini Tattici Nucleari in tour: distribuiscono sushi e parlano del nuovo album

I PTN avevano già annunciato di essere al lavoro sul nuovo disco. Fino a ora, però, non avevano detto nulla sulla tracklist. Ora, lo hanno fatto. Hanno svelato che una delle nuove canzoni parlerà di un qualcosa che è stato fondamentale per loro: il furgoncino che usavano, agli inizi, per andare a suonare. Ad esempio, lo hanno utilizzato per andare ad aprire un concerto di Francesco De Gregori. Questo furgoncino non passava inosservato: ai lati aveva infatti la scritta Dentista Croazia. Il furgoncino non era di proprietà della band. Apparteneva a un dentista che lo usava per portare i suoi clienti italiani in Croazia.