Pinguini Tattici Nucleari in concerto. Perché ci erano mancati così tanto

I Pinguini Tattici Nucleari mettono le tende al Forum di Assago, che imballano per 6 serate, così come fanno fisicamente i loro fan che li aspettano per ore fuori dal palazzetto di Milano per tornare ad ascoltare le loro canzoni in attesa di quelle che verranno. Già, perché i Pinguini (ritratti nella foto copertina da Francesco Prandoni) hanno già pronto un tour negli stadi per il 2025, che arriverà dopo l’uscita di un nuovo album, anche se Riccardo Zanotti fa ancora un pizzico di fatica a chiamarlo tale.