Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo singolo c’è ma per ora è mistero sul titolo

“Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la notte. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club. Tra le infinite categorie, ci hanno sempre colpito i romantici che talvolta aspettano la mezzanotte del giovedì sera per ascoltare le nuove canzoni che escono. Ecco, questo giovedì notte esce la nostra canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi. Se vi va, restate svegli ad aspettarla con noi. Il titolo ve lo sveleremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto la band che è appena tornata da un viaggio di lavoro in Islanda.