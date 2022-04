Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo album nasce in giro per il mondo

I Pinguini Tattici Nucleari stanno lavorando al nuovo album di inediti e lo fanno sapere ai fan con uno scatto da Parigi. La capitale della Francia è una delle tante città che ritroveremo nel prossimo progetto: le prove sono già in corso, ma non c’è ancora un giorno di pubblicazione. Al contrario, c’è una data precisa da segnare in calendario: il 21 maggio, in Piazza Duomo a Milano, i Pinguini parteciperanno a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.