Pinguini Tattici Nucleari: i Forum vanno sold out in poche ore e raddoppiano

Non è una fake news, è tutto vero: le due date (8 e 9 aprile 2024) al Forum di Assago del nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma l'anno prossimo nei palasport, sono già sold out. La band, così, ha aperto due nuovi live (11 e 12 aprile) nel palazzetto milanese, che li ospiterà per un indimenticabile poker di concerti.