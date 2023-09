Pinguini Tattici Nucleari e Bresh: per la prima volta insieme per un nuovo singolo

Per Bresh, “Nightmares” è il secondo singolo collaborativo nel giro di pochi mesi: a maggio, infatti, ha cantato con Fabri Fibra ed Ernia sulle note di “Parafulmini”, singolo già Disco di Platino e attualmente al comando della classifica dei brani italiani più trasmessi. Proprio con Ernia, i Pinguini Tattici Nucleari hanno firmato in passato uno dei rari featuring della loro carriera in “Ferma a guardare”, uscito nel 2020.