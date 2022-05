Pinguini Tattici Nucleari: da #rilive al giro del mondo con le loro nuove canzoni

La canzone è nata “on the road”, come il viaggio che i Pinguini si preparano a iniziare con il loro tour, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale. Quali sono i “ruoli” quando si spostano tutti insieme? Chi è che dorme sempre? Per Elio e Riccardo, si tratta senza dubbio del bassista Simone: “Lui è quello più in grado di dormire in posizione seduta. In 25 secondi si siede e si spegne, con il cuscinetto da viaggio”. E la musica? “Ognuno ascolta la propria, si rispetta lo spazio di tutti”.