Pinguini Tattici Nucleari: altri Platini per iniziare al meglio il 2023

Non è l’unico riconoscimento, però, per un grande inizio di 2023: i Pinguini, infatti, arrivano anche a quota 4 Platini per il singolo “Ridere” e a 2 Platini per “Ricordi”, proprio la canzone che, insieme a “Giovani Wannabe”, ha lanciato il loro nuovo album. Riccardo Zanotti e compagni hanno cantato tutte queste canzoni a RADIO ITALIA LIVE, nella puntata che li ha visti protagonisti solo poche settimane fa.