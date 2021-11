Pinguini Tattici Nucleari, Ahia!: un doppio Platino che anticipa il nuovo disco

Nell'attesa di ascoltare le nuove canzoni, intanto, l'ultimo EP “Ahia!” raccoglie ancora numeri incredibili: come riporta la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) nelle ultime certificazioni, il progetto ha conquistato ora il doppio Disco di Platino per le oltre 100mila copie vendute. Al suo interno, oltre a “Pastello bianco”, ritroviamo anche successi come “La storia infinita”, “Scooby Doo” e “Scrivile scemo”.