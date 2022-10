Pinguini Tattici Nucleari a San Siro? Il messaggio che fa impazzire i fan

Tutto è iniziato quando la band capitanata da Riccardo Zanotti ha “svuotato” il suo profilo Instagram di tutti i post, inserendo un misterioso punto di domanda come nuova immagine dell’account. Aprendolo, fino a ieri, c’era solo una carrellata di foto che documentava la crescente esplosione dei Pinguini Tattici Nucleari, attraverso alcuni luoghi simbolo toccati nel giro di 5 anni sempre a Milano: nel 2017 si erano esibiti al Circolo Ohibò, nel 2018 ai Magazzini Generali, nel 2019 all’Alcatraz e, dopo due anni di stop forzato, nel 2022 al Mediolanum Forum all’interno di un tour ricco di sold out che ha visto Radio Italia solomusicaitaliana in qualità di Radio Ufficiale. Nello stesso anno, ancora nel capoluogo lombardo, in Piazza Duomo, hanno preso parte a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.