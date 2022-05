Pinguini Tattici Nucleari: “A #rilive si ritorna a vivere”

In rappresentanza deI Pinguini Tattici Nucleari, Elio e Riccardo sono arrivati in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana. Nelle loro parole, si respira l’emozione e la “ansietta” di salire sul palco di piazza Duomo a Milano, per la prima volta a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. “Si ritorna a vivere”. Ecco cos’hanno raccontato ai microfoni dei nostri Marina Minetti e Marco Falivelli.