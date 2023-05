Perché il nuovo live di Paola & Chiara è più di un semplice concerto

A Milano, è andata in scena una reunion attesa da 10 anni. Non è un caso che Paola & Chiara, tornate in duo a Sanremo 2023 con il successo “Furore”, abbiano riempito per due volte il Fabrique, in attesa della doppia data a Roma. Le due artiste, nel nuovo live studiato in ogni minimo dettaglio, non portano solo una serie di hit, ma uno spettacolo capace di unire più di una generazione, grazie anche a ospiti come Elodie e Max Pezzali.