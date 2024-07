Per Max Pezzali il Forum non è un albergo, è casa: altre 3 nuove date

"Questo forum non è un albergo”, come dice il motto scelto per i prossimi live, ma sicuramente per Max Pezzali è casa: a pochi giorni di distanza dall'aggiunta di 3 nuove date al Forum di Assago a Milano (28, 29 e 30 dicembre), andate subito sold out, arriva la notizia di altri 3 concerti nella stessa location. Gli appuntamenti da segnare in agenda sono il 3, 4 e 5 gennaio 2025. I biglietti saranno disponibili dalle 14.00 di oggi (lunedì 8).