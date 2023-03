A dominare la settimana, è stata Laura Pausini, recente ospite di Radio Italia solomusicaitaliana, che si è sposata e ha annunciato una sfilza di live, non solo in Italia. Ma le notizie musicali riguardano anche i concerti all’estero di Marco Mengoni e il ritorno di Tommaso Paradiso; il tutto passando anche per le parole di Achille Lauro all’ONU e per il nuovo album di Blanco, nel quale ci sarà anche Mina.