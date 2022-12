Paolo Vallesi e Gianni Morandi: la nuova Forza della vita su Radio Italia

Il brano è in onda su Radio Italia solomusicaitaliana da oggi, venerdì 23 dicembre 2022, e il video - diffuso da poche ore - è in rotazione su Radio Italia Tv: evocative immagini in bianco e nero mostrano Paolo Vallesi e Gianni Morandi insieme mentre cantano il pezzo tra il microfono e il pianoforte. La clip, girata mentre i due artisti lavoravano nello studio Casamusica di San Gemini, vuole essere un documento di un’amicizia, oltre che di un’intesa artistica.