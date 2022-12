Paola Turci: nel nuovo singolo Caramella gioca con autotune, rap e accenti

Con undici partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui tre come ospite, il ruolo come giurata d’eccezione per due anni consecutivi per Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia, innumerevoli riconoscimenti, progetti di successo come “Il secondo cuore”, album anticipato dal singolo disco d’oro “Fatti bella per te”, Paola Turci è una delle artiste più importanti, popolari e apprezzate in Italia.