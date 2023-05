Paola e Chiara: i feat del nuovo album e una traccia ancora misteriosa

La tracklist del disco, però, non è ancora stata svelata completamente. La seconda delle undici tracce dell'album, infatti, è ancora avvolta nel mistero. Tutto lascia pensare che si possa trattare di un inedito. Per scoprirlo, non resta che aspettare martedì prossimo (2 maggio), come hanno scritto sui social Paola e Chiara: “Questo è per sempre...o quasi...Ci sentiamo martedì”.