Paola & Chiara, Sanremo 2024: “Se arriva l’invito di Ama, come dire di no?”

Per le sorelle Iezzi, tutto è ricominciato da Sanremo 2023, che ha ufficialmente sancito la loro reunion, spinta in particolar modo dagli amici Max Pezzali e Jovanotti. Paola & Chiara non escludono una nuova partecipazione alla kermesse dell’anno prossimo, tenendo conto che “Non si può mai dire...”. Hanno infatti spiegato: “Fino all’ultimo non sapevamo se saremmo state prese nel cast” e hanno aggiunto “Certo, se arriva l’invito di Ama, come dire di no?”.