Paola & Chiara, “Per sempre”: cosa c’è dietro il primo album dopo la reunion

Se Noemi era “la voce” che cercavano per “A modo mio” (“ha preso apposta un aereo da Bari per esserci”), è stata Emma a chiedere di ricantare con loro qualcosa di energico e movimentato: “Noi volevamo per lei una ballad e, invece, ha voluto fare un pezzo dance”. È nata così “Fino alla fine” in una chiave moderna, anche grazie alla produzione di Andro dei Negramaro. La collaborazione con Ana Mena in "Viva el amor", invece, potrebbe riportare in auge Paola & Chiara anche nel mercato latino.