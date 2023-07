Paola & Chiara per #RILIVE: "Cantate con tutti i polmoni che avete!"

Avete anche registrato "Furore" in svedese!

Chi ci conosce sa che abbiamo sempre fatto versioni in altre lingue, per esempio “A modo mio” ha una versione in cinese nell’album “Giungla”: è stata un'idea di Chiara. Ci avevano aiutato a tradurla e registrarla ed è stata un'esperienza bellissima. Poi abbiamo cantato in diverse lingue abbiamo cantato in diverse lingue, come francese, portoghese e ovviamente inglese e ora l'abbiamo fatto in svedese perché ci piaceva l'idea.