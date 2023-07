Paola & Chiara: le regine dell'estate sono sempre più amate

Paola & Chiara, poco prima dell’esibizione a Palermo, hanno inoltre ricevuto la notizia di un importante traguardo raggiunto: il vinile del loro album “Per Sempre” ha raggiunto il primo posto dei più venduti: “Ci speravamo ma non ce l’aspettavamo, in realtà, anzi questa notizia ci rende ancora più felici perché vuol dire che il progetto sta piacendo, che da Sanremo in poi sono sempre state grosse soddisfazioni”. Ed è proprio grazie alla partecipazione alla kermesse che è nata la collaborazione con i Boomdabash, sfociata nella hit estiva “Lambada”. Se per il gruppo le sorelle Iezzi sono icone degli anni ’90, per loro i Boomdabash rappresentano un lato della musica che le ha sempre catturate; “Quando ci è arrivata questa richiesta da parte loro abbiamo accettato a prescindere, senza neanche sentire il pezzo! Poi loro sono stupendi, un gruppo di ragazzi meravigliosi”, hanno raccontato.