Paola & Chiara: la festa a Milano per il loro ritorno a Sanremo. FOTO e VIDEO

Paola ha detto: “Siamo molto, molto felici di avervi qui stasera in un posto che ci conosce bene e che conosciamo bene. Siamo emozionate. Siamo felici di questo ritorno che non era previsto. Sentitevi tutti responsabili di questo. Però siamo molto, molto contente. Non abbiamo tanto le parole per esprimere questa gioia. Abbiamo sempre sentito da lontano l’affetto delle persone che ci hanno sostenuto fino ad adesso nonostante l’assenza, la distanza. Però non è mai stata una distanza fredda, lontana. Abbiamo sempre sentito l’amore da lontano. Se siamo qua è perché vogliamo fare una festa con tutti voi. Accada quel che accada nel futuro non lo sappiamo, ma quello che vogliamo fare è celebrare l’oggi per quello che è stato e portarci nel futuro solo le cose belle”.