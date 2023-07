Paola & Chiara e una missione: divertire il pubblico

È possibile che il ritorno avuto in questo periodo è basato sul fatto che la vostra musica è stata capita nel corso del tempo?

Forse sì, poi sono tornate anche certe sonorità degli anni ’90 e ’00. E c’è voglia di riascoltare quella musica. Il pubblico è anche più ricettivo. In passato c’era una sorta di snobismo e noi ci sentivamo un po’ come alieni. Per noi era normale fare pop perché ascoltavamo pop inglese e americano, mentre in quello italiano ci riconoscevamo meno, però abbiamo sempre cercato di portare avanti quel modo di fare pop: a volte andava bene, azzeccavamo il pezzo, mentre quando non azzeccavamo la hit non ci sentivamo capite. Abbiamo sempre fatto fatica a farci capire. Ora sembrano maturati i tempi e il pop che facevamo 20 anni fa ora è apprezzato. Ce ne accorgiamo soprattutto ai concerti, perché la gente canta tutti pezzi, anche quelli meno conosciuti. La gente vuole anche prendere il pop con leggerezza, è un genere popolare e ora lo vive con molto più divertimento, la gente vive musica con leggerezza, come un modo per evadere, una sorta di terapia e la nostra mission è sempre stata divertire il pubblico, ma sempre con un pensiero con una filosofia. Poi i nostri temi girano sempre intorno alle stesse tematiche, però di base il messaggio è sempre di tipo proattivo resiliente e col tempo la gente l’ha recepito e apprezzato.