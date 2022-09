Palla al centro: è di Elisa e Jovanotti il brano italiano più trasmesso

“Palla al centro” di Elisa con Jovanotti è il brano italiano più trasmesso nell'ultima settimana in Italia, secondo le rilevazioni di EarOne. La canzone è una delle tracce dell'ultimo album della cantautrice “Ritorno al Futuro/Back to the future”, oltre a essere la prima collaborazione tra Elisa e Jovanotti, qui nella foto di Giulia Bersani. Questa sera e domani (23-24 settembre) Elisa concluderà il suo Back to the future Live Tour all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Poi, a ottobre e novembre, l'artista sarà in tournée in Europa: il primo concerto è in programma il 3 ottobre a Londra (sold out).