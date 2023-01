Otto anni senza Pino Daniele: i ricordi dei suoi cari e di Vasco Rossi

La figlia Sara Daniele lo ricorda così: “Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre. Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. ‘Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori’. Lo spero Pà”.