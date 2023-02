Ornella Vanoni senza freni: cerca Fedez, poi incanta il Festival di Sanremo

Morandi, al suo arrivo non c’è: così, la cantautrice cerca… Fedez: “Dov’è? Voglio conoscerlo, devo dire una cosa importante a Fedez”. Qualunque cosa fosse, passa in secondo piano al momento di cantare: “Vai, Valentina” è il suo primo brano per l’occasione. Quindi, accontenta le richieste di Amadeus e Gianni Morandi e, uno dietro l’altro, porta anche “L’appuntamento” e un medley con “Eternità” e “Una ragione di più”.