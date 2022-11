Ornella Vanoni, femore rotto e intervento: ecco le nuove date del suo tour

Il rinvio delle date si è reso necessario dopo l’incidente che ha coinvolto Ornella pochi giorni fa, una caduta per colpa di un marciapiede disastrato, come ha spiegato lei stessa. “Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi”, ha fatto sapere la cantante 88enne, prima di comunicare le date aggiornate.