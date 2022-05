Ligabue e Orietta Berti: Ufficiale e Commendatore della Repubblica Italiana

Per Ligabue è un’altra grande notizia quando si avvicina il grande concerto di sabato 4 giugno a Campovolo dove, a Gazzelle come primo ospite annunciato, si è già aggiunto il secondo, il grande cantautore Eugenio Finardi con la sua chitarra, e anche il terzo: è Elisa. In una Storia, Elisa scherza sul fatto che non sa come vestirsi per l'occasione e Luciano le risponde citando il titolo di una loro collaborazione: "Vieni pure... a modo tuo".