Olly ballerà con Lorella Cuccarini: “FantaSanremo? Benji non c’è ma…”

Olly tifa Sampdoria ed è uno sportivo, molto esperto di rugby: quale artista inviterebbe per un “terzo tempo”, il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori di due squadre? “Che bella domanda che mi hai fatto, il terzo tempo è un momento epico del rugby che in pochi conoscono. Tra gli artisti in gara a Sanremo 2023, io vorrei farmi una bella scorpacciata con i Cugini di Campagna perché secondo me mi sanno dire dei piatti proprio buoni, hanno molta più esperienza di me, hanno mangiato di sicuro in più ristoranti di quanti ne ho provati io in vita mia, quindi vincono loro”.