Nuovi tour, album e premi: vi raccontiamo tutto su Radio Italia Music Week

È stata la settimana di Fiorella Mannoia, che ha festeggiato i suoi 70 anni facendo il pieno di auguri, tra cui quelli a sorpresa ricevuti proprio in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dalla nostra Paoletta. Tra i protagonisti del TG, non poteva mancare Vasco Rossi, che verrà omaggiato dal sindaco di Milano Beppe Sala con la Pergamena della città. C'è spazio anche per i The Kolors e per il nuovo album degli Articolo 31, che J-Ax e Dj Jad presenteranno dal vivo con un evento speciale. Infine, sono state annunciate le candidature ai David di Donatello per la miglior canzone originale: scopri chi sono stati gli artisti scelti dalla giuria grazie al nostro TG.