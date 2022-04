Nuovi concerti estivi per Umberto Tozzi. Radio Italia è radio ufficiale di Gloria Forever

I concerti che l'artista, neo 70enne, avrebbe dovuto tenere l'1, il 2 e il 3 aprile in Belgio invece sono stati spostati. Si svolgeranno, dunque, l'8 maggio al Cirque Royal di Bruxelles, il 9 al Theatre Royal di Mons e il 10 maggio a Le Forum di Liege. In generale, gli show all'estero sono in programma: