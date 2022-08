A Melpignano, in provincia di Lecce, è tornata La Notte della Taranta, davanti a un pubblico di 200mila persone. Nell’ultima edizione del tradizionale evento, sabato 27 agosto, non sono mancati gli ospiti: da Elodie a Marco Mengoni, da Madame a Samuele Bersani. Ecco immagini e video della serata, all’insegna come sempre della musica e dei balli tipici, sotto la direzione del maestro concertatore Dardust e l’accompagnamento dell’Orchestra della Notte della Taranta.