Non c'è Natale senza la letterina di Stella e Giuliano Sangiorgi

Anche quest’anno Giuliano Sangiorgi, sotto dettatura della figlia Stella, ha scritto per lei la letterina a Babbo Natale, che il cantante ha già definito un “cult”, come quelle delle celebri coppie Totò-Peppino e Troisi-Benigni. Nel video pubblicato su Instagram, che ha ricevuto migliaia di “mi piace”, si sente la bimba di 4 anni elencare al papà i regali che desidera, dopo aver specificato di essere sempre buona con tutti e di non piangere mai.