Noemi: “Se canto mentre gioca la Nazionale... faccio come Ennio Morricone!”

Poco prima di volare in Germania a tifare Azzurri, da buona laureata in Critica cinematografica e televisiva, Noemi è passata anche a salutare un amico come Nanni Moretti: “L’ho incontrato perché lui ha scelto ‘Sono solo parole’ per il suo ultimo film il ‘Sol dell’avvenire’. Da là, è nata una grande amicizia”, spiega, svelando anche una seconda ragione “sportiva” dietro al loro incontro. “A Roma, lui ha il Nuovo Sacher, un cinema in cui proiettavano un documentario molto bello, ‘Copa 71’, sul mondiale femminile del ’71 che è stato totalmente insabbiato”, racconta Noemi, invitando pubblicamente tutti a vederlo: “È una storia di lotta, di femminismo e di rivincita”.