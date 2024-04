Noemi ritorna con un nuovo singolo e un tour estivo

Il nuovo brano, in uscita venerdì 26 aprile, racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. È un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai, a rinnovarsi ed evolversi per diventare la migliore versione di sé.