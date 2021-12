Noemi parla alla Farnesina e rappresenta l’Italia musicale all’Expo di Dubai

Nel suo intervento, la cantante ha sottolineato quanto noi italiani dovremmo essere orgogliosi spiegando: “E’ un momento bellissimo per il nostro Paese perché in molti ambiti, tra cui quello musicale, stiamo scalando le vette e stiamo facendo in modo che si parli di noi ovunque. Sono anche io convinta che questo sia dovuto in parte al fatto che noi italiani siamo da sempre sinonimo di creatività e cultura e in parte al fatto che abbiamo scelto di puntare su un’immagine fresca, giovane, innovativa, inclusiva e plurale”. L'artista è infatti sicura che il resto del mondo si sia finalmente di nuovo accorto della musica italiana e di quanto si stia dimostrando all’altezza degli standard internazionali.