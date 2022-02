Noemi: “Ogni Sanremo che vivo mi insegna qualcosa di me”

“E’ come se ogni anno si vivesse con una vibrazione diversa e mi sembra che ogni Sanremo faccia un punto sulla mia vita. Nel primo mi sentivo di essere veramente nel mood giusto, forse anche per l’inconsapevolezza. Altri Sanremo mi hanno invece fatto notare che non ero sulla direzione giusta. Ogni Sanremo che vivo mi insegna qualcosa di me. Mi faceva un po’ paura vedere fino in fondo chi potevo diventare perché era un percorso solo mio e, per fare un passo, a volte occorre vivere dei momenti più tosti. Comunque sono sempre in evoluzione e sono tutte fasi che le persone vivono e adesso mi sento giusta e se non avessi fatto tutte queste scelte, non mi sentirei così contenta”.