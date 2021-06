Noemi si prepara a vivere un'estate all'insegna della musica. La cantante ha appena pubblicato “Makumba”, in collaborazione con Carl Brave, un nuovo singolo inedito che aumenta la voglia di sentirla dal vivo, anche dopo il successo di Sanremo. Manca meno di un mese, infatti, al “Metamorfosi Summer Tour”: al via la prevendita per i biglietti.