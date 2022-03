Noemi: la Settimana della Moda e l’incontro magico con Sharon Stone

E’ anche grazie al continuo lavoro su se stessa che nei giorni scorsi Noemi è stata invitata alla Settimana della Moda di Milano, dove si è anche esibita in uno showcase: “La Settimana della Moda è veramente divertente e bellissima. Credo che raccontarsi attraverso i vestiti non sia un fatto di frivolezza, ma sia invece un’occasione per conoscersi meglio e farsi conoscere dagli altri e poi è un esercizio di stile. E secondo me è una parte della nostra cultura: non dimentichiamoci che la moda è uno dei tasselli fondamentali dell’economia del nostro Paese. Il fatto che riparta, con tutte quelle persone che ho visto insieme, mi è sembrato un segnale molto bello”. Fra una sfilata e l’altra, l’artista ha fatto un incontro davvero magico con un mito assoluto di Hollywood: “Sharon Stone è un personaggio pazzesco, un’icona degli Anni ‘80 e ’90 e una donna che ha vissuto il suo corpo con grande consapevolezza, perché l’ho sempre vista come una sex symbol ma anche come una donna molto profondamente intelligente. Sono rimasta emozionata quando mi ha detto 'You killed it, you have an amazing vioce', perché gli americani sono pazzeschi e devo dire che ci insegnano tanto per quanto riguarda la musica”.