Noemi: “La collaborazione dei sogni? Più di Vasco e Curreri non si può”

Noemi è la prima protagonista, a Casa Azzurri in Germania, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana. La cantante è venuta a Iserlohn a respirare l’aria di Europeo, in attesa del debutto della nostra Nazionale questa sera (sabato 15 giugno), contro l’Albania: Noemi sarà con noi allo stadio di Dortmund, per sostenere gli Azzurri. A poche ore dal primo match del girone per l’Italia, l’artista ha incontrato la nostra Ilaria Cappelluti, per un’intervista in diretta radio in cui ci ha svelato anche tante altre curiosità.