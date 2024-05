Noemi, l’endorsement per Daniele De Rossi alla Roma: “Non lo molliamo!”

“Siamo sempre in cambiamento”, ha raccontato Noemi presentando il suo ultimo singolo “Non ho bisogno di te”. “Ci sono delle fasi in cui siamo proprio nel momento dell’evoluzione e delle fasi dove atterriamo. Adesso mi sembra di essere atterrata, mi chiedo quanto durerà”. Carl Brave, che sarà con lei sul palco di #rilive, è tra quelli che hanno ascoltato la canzone prima che uscisse. “Mi ha dato anche delle dritte su come far suonare alcune cose. In generale, quando i brani non sono ancora editi, li faccio ascoltare a mia sorella, a mio padre, agli amici che fanno proprio un altro lavoro, tipo il medico. La musica è del popolo, ci vuole un imprinting che sia tecnico ma poi bisogna sganciarsi e ascoltare il punto di vista di chi ama la musica solo perché la ascolta”.